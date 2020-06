PS-Madeira defende plano estratégico para a produção regional

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira (PS-Madeira) visitou, nesta manhã de 6 de Junho, o Jardim da Serra, em Câmara de Lobos, para falar com os produtores de cereja e inteirar-se das reais dificuldades, em consequência da quebra de produção.

Em declarações à comunicação social, a deputada socialista Elisa Seixas começou por referir que “mais uma vez a produção de cereja regista uma quebra da produção e os agricultores e suas famílias uma quebra significativa nos rendimentos”.

“Este não é um problema pontual, embora este ano esteja a ser particularmente mau”, constatou, acrescentando que “pior que este, e nos anos mais recentes, só o ano de 2016, devido aos incêndios”.

A parlamentar constatou assim que “a verdade é que embora esta seja uma cultura característica de várias zonas na Madeira, nomeadamente no concelho de Câmara de Lobos, com a cereja do Curral das Freiras ou daqui do Jardim da Serra, não existe uma estratégia governativa na área da agricultura que valorize a produção, que encare o problema de perda progressiva de produção e de rendimento dos agricultores e das famílias que dependem desta cultura e que avance com uma solução integrada para resolver o problema de forma sustentada”.

Face ao exposto, Elisa Seixas entende que o Governo Regional deve identificar as causas da morte das cerejeiras e da quebra progressiva da produção.

Para este efeito, o PS-Madeira apresentará um projecto de resolução na Assembleia Legislativa da Madeira, que propõe um apoio directo ao produtor pela quebra do rendimento, mas também a valorização da cereja regional, nomeadamente através da denominação de origem protegida.

Esse mesmo projecto resolução visa a “criação de medidas de incentivo às culturas típicas da Região, como é o caso da cerejeira, em consociação com outras igualmente tradicionais, promovendo a expansão de culturas onde elas são características apoiando a especialização local dentro da biodiversidade paisagística e a resiliência do sistema”, explicou a parlamentar.

Por fim, Elisa Seixas apontou que esse mesmo diploma visa “desenvolver uma agenda de investigação e inovação para o desenvolvimento rural com ligação ao ensino superior, juntando o conhecimento empírico de quem está no terreno com o conhecimento científico na procura de variedades mais resistentes aos problemas atuais, apoiando a investigação quer na Universidade da Madeira, quer nas associações de produtores e outras entidades”.

“Propomos é uma verdadeira política agrícola, uma estratégia que ultrapasse os problemas no sector que, por inércia, se repetem ano após ano para desespero de quem sobrevive da agricultura”, concluiu.