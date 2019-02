PS-M lamenta desinvestimento do Governo Regional nos cuidados de saúde primários

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira promoveu, hoje, uma conferência de imprensa junto ao Centro de Saúde do Caniço, na qual lamentou o desinvestimento por parte do Governo Regional nos cuidados primários de saúde.

A deputada Mafalda Gonçalves apontou o corte de 12 milhões de euros que, na prática, se traduz em menos 283 mil consultas nos centros de saúde e adiantou que “o Partido Socialista não se revê nesta lógica hospitalocêntrica que retira dos cuidados de proximidade ao utente, reduz substancialmente as respostas que os serviços podem dar ao utente e que potencia uma maior afluência ao hospital”.

De acordo com a parlamentar socialista, o desinvestimento nos cuidados primários afeta não só os utentes, mas também os profissionais de saúde. “Prova disso foi o abaixo-assinado que foi subscrito por 99 médicos dos centros de saúde da nossa Região, que não só fazem o diagnóstico do estado da saúde ao nível dos cuidados primários, como apontam soluções e põem a nu a má gestão de recursos que existe na saúde na nossa Região”, afirmou.

Mafalda Gonçalves defendeu que o caminho “deve ser justamente o oposto” daquele que tem vindo a ser trilhado pelo Governo Regional. “O PS defende um maior investimento a nível dos cuidados de saúde primários, para que os serviços possam dar resposta cabal e de proximidade às necessidades dos seus utentes e para que também se possa rentabilizar as estruturas existentes, que, nalguns casos, até estão bastante subaproveitadas”, disse.

A deputada frisou que “se há área da governação que tem de ser e deve ser prioridade para qualquer governo é, sem sombra de dúvida, a Saúde”.