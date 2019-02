PS-M apresenta voto de pesar pela morte do historiador Alberto Vieira

“O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira deu entrada, no Parlamento madeirense, a um voto de pesar pelo falecimento de Alberto Vieira, conhecido historiador e presidente do Centro de Estudos de História do Atlântico”, informa os socialistas através de comunicado.

Alberto Vieira foi um académico e investigador português de grande relevância, tendo sido distinguido com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique, em 9 de junho de 2004.

Efectuou a Licenciatura em História pela Universidade de Lisboa, em 1981, e o Doutoramento em História (área de História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa) na Universidade dos Açores em 1991.

Na Madeira, apresentou-se a concurso para Investigador-Principal, tendo sido provido nessa categoria por despacho do secretário regional do Turismo e Cultura de 10 de julho de 1995. Em 1998, apresentou-se a concurso para o cargo de Investigador Coordenador, tendo sido aprovado e provido por despacho do secretário regional do Turismo e Cultura de 1 de março de 1999, no Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA) (1999), que presidiu a partir de 2008. A partir de 2013, foi nomeado seu diretor de serviços. Pertenceu a várias academias da especialidade e actuava como consultor científico em diversas publicações periódicas especializadas.

Foi Investigador-convidado do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL). É reconhecido pelo seu trabalho de investigação de temas insulares, onde se destacam a história das ilhas atlânticas, do açúcar, do vinho, da escravatura, da autonomia regional, entre outros.

Numa das suas publicações, Cadernos de Divulgação do CEHA, Alberto Vieira alerta para o valor da História, como fonte de conhecimento para despoletar mudanças sociais, interpelando-nos a todos, com referência particular à classe política.

“Enquanto continuarmos a desconhecer as linhas históricas que conduzem as nossas atitudes e comportamentos, seremos incapazes de produzir mudanças e de lutar por essa nova sociedade, que em princípio, todos ambicionamos. O discurso histórico poderá ter um papel importante, no assinalar destes e doutros estigmas sociais, como no encontrar de respostas para os solucionar, caso haja abertura dos cidadãos e da classe política. A História é um repositório de acontecimentos e testemunhos orais que nos caraterizam e identificam. E, por isso mesmo, não pode ser desvalorizada e esquecida”.

“Como tal, o Grupo Parlamentar do PS-Madeira apresenta o voto de pesar pela morte do ilustre madeirense Alberto Vieira, pelos relevantes serviços prestados em nome da nossa Região e da Cultura”, salienta a mesma nota.