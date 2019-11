PS lança 50 medidas para o Orçamento da Região

Os socialistas vão apresentar, hoje, ao vice-presidente do Governo Regional, as suas prioridades para o próximo ano. A redução de impostos figura como uma das principais propostas. Saiba quais as outras ideias do PS na página 5, nesta que é a manchete da edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Nesta edição, a maior mancha gráfica vai para a selecção nacional, que ontem defrontou a Lituânia. Cristiano Ronaldo marcou um ‘hat-trick’ na goleada que deixou Portugal mais perto do apuramento para o Euro2020. Os principais pormenores do jogo são para ler nas páginas 16 e 17.

Em destaque na nossa primeira página está também o Congresso da APAVT, que juntou na Região cerca de 750 participantes. As conclusões podem ser consultadas nas páginas 2 e 3.

Na nossa ‘Lista de Espera’, abordamos na página 21 a investigação que está a ser feita pelo Ministério Público ao canil ilegal na Calheta. A Câmara Municipal é a principal visada num processo-crime que envolve acusações de maus-tratos a oito cães.

Por fim, destaque ainda para a indicação dada pelas Actividades Económicas ao Ministério Público para a falta de condições do núcleo infantil ‘Caixinha de Cores, localizado no Garajau.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma boa sexta-feira e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.