PS espera que as caixas multibanco da Ilha e de S. Roque do Faial não sejam retiradas

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) está contra o encerramento das únicas caixas multibanco existentes nas freguesias da Ilha e de São Roque do Faial, em Santana, e espera mesmo que a decisão seja revertida em prol do bem-estar das populações locais.

Uma ‘marcha-atrás’ considerada fundamental para este núcleo populacional do norte da ilha.

Segundo informação dos últimos censos realizados em 2011, na Região Autónoma da Madeira, a freguesia da Ilha tinha à volta de 255 habitantes e a freguesia de São Roque do Faial tinha, à data, 736 habitantes. Números que fazem o ‘retrato’ destas freguesias rurais, “habitadas por populações com uma faixa etária sensível que, estando distantes geograficamente dos centros urbanos, serão prejudicadas, caso as caixas multibanco lhes sejam retiradas”, refere a deputada Tânia Freitas que espera ver esta decisão da Caixa Geral de Depósitos, portadora das caixas multibanco, “revertida em prol do interesse da população”.

“Por conhecermos o trabalho desenvolvido pela Caixa Geral de Depósitos ao longo dos últimos anos, na vertente social, solicitamos, em nome da população, que revertam qualquer decisão que exista no sentido de retirar as caixas multibanco destas freguesias”, apela a deputada socialista, acreditando que podem ser “reforçadas as parcerias existentes entre os vários intervenientes, com o interesse maior de salvaguardar o direito de não discriminação das populações residentes na freguesia da Ilha e São Roque do Faial”.