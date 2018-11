PS denuncia discriminação do Governo Regional em relação às autarquias socialistas

O Partido Socialista-Madeira denunciou, hoje, aquilo que considera ser uma discriminação do Governo Regional em relação às autarquias socialistas, ao não assinar contratos-programa com as mesmas.

Durante a Convenção Autárquica, que decorre em Santa Cruz, Duarte Caldeira, do Gabinete Autárquico do PS-M, lembrou que os contratos-programa estiveram suspensos durante o período do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro na Região, mas acrescentou que neste momento o Governo tem todos os poderes para os aplicar e que o faz em “algumas autarquias da sua cor política, deixando completamente de fora as autarquias que são de outras cores, nomeadamente as do PS”.

“Isto, para nós, é uma clara discriminação. Não é aceitável que as populações dos concelhos onde nós somos poder sejam discriminadas pelo Governo Regional, não olhando para a Região como um todo, mas sim como parcelas onde o PSD exerce poder como sendo as mais importantes e as outras parcelas com pouca importância”, criticou Duarte Caldeira.

O dirigente socialista sublinha que esta situação é “muito grave” e irá lutar para que seja alterado este tipo de comportamento da parte do Governo Regional. O responsável acentua que as autarquias da Ponta do Sol, Porto Moniz, Machico e Funchal têm entregue ao Governo vários pedidos de contrato-programa, os quais têm vindo constantemente a ser negados.

Por outro lado, este membro do Gabinete Autárquico do PS-M destacou a importância da Convenção que se realiza este fim de semana para um partido como o PS, que tem uma grande matriz autárquica na Região. Neste âmbito, hoje o dia será dedicado à parte formativa. “É importante estarmos permanentemente em formação, de modo a cada vez conseguirmos atingir melhor os nossos objectivos, que é uma boa governação nas autarquias, não só onde somos poder, como também onde somos oposição”, explicou.

Amanhã, o dia será dedicado às intervenções políticas e ao debate, com vista «a construirmos um PS melhor e, consequentemente, melhores autarquias onde estamos a exercer funções».