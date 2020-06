Propostas para a Madeira vão ser aprovadas na República esta sexta-feira

As propostas apresentadas pelo PSD e pelo CDS, e que pedem um endividamento excepcional e uma oportunidade de financiamento às Regiões Autónomas, e a do adiamento dos pagamentos das duas próximas prestações do empréstimo do PAEF, a vencerem em Julho e em Janeiro de 2021, serão aprovadas esta sexta-feira na Assembleia da República (AR), com 120 votos a favor.

Isto porque contarão com 79 votos do PSD, 19 do Bloco de Esquerda, 10 do PCP 5 do CDS, 2 do PEV, 1 do Chega e outro da Iniciativa Liberal, perfazendo um total de 117 votos, o suficiente para ultrapassar a maioria PS (com 108 deputados).



E aos 117 votos, juntam-se outros três dos deputados do PS da Madeira que, de acordo com Carlos Pereira, também votarão a favor destas propostas apresentadas pelo PSD e pelo CDS.

Ou seja, mesmo que o PAN se abstenha ou vote contra, por pedir uma alteração que determine uma compensação para os Açores, uma vez que a dívida desta região é menor do que a da Madeira, e que Joacine Katar Moreira também não acompanhe, as três propostas serão aprovadas (2 do PSD e uma do CDS).