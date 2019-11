Prolongado aviso de agitação marítima forte até às 06 horas desta quarta-feira na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal prolongou, até às 06 horas de amanhã, quarta-feira, o aviso de agitação marítima forte nos mares da Madeira.

A previsão é de que na costa norte, as ondas poderão chegar aos quatro metros e na costa sul até aos dois metros.

A visibilidade será “boa a moderada, por vezes, fraca no inicio do período” e o vento será “moderado a fresco, por vezes muito fresco a partir do final da manhã”.

Por isso, recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.