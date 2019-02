Projecto ‘FORWARD’ envolve 24 parceiros das 9 RUPs da União Europeia, incluindo a Madeira

Entre os dias 12 e 15 de Fevereiro decorreu, em Canárias, a reunião de arranque do projecto ‘FORWARD’ - Fostering Research Excellence in EU Outermost Regions, que tem a duração de 3 anos (2019-2021) e envolve 24 parceiros das 9 RUPs da União Europeia, incluindo a Madeira, Açores, Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Saint Martin, La Reunion, Mayotte e Canárias como coordenador global).

Através de uma nota de imprensa, explica que “como o nome indica, o objectivo global do projecto ‘FORWARD’ é melhorar a excelência das competências de investigação e o potencial de inovação das regiões ultraperiféricas da Europa (RUPs), reforçando a sua participação em projectos de investigação e inovação financiados pela Comissão Europeia (CE/EU), em particular com vista ao próximo programa quadro Horizonte Europa – 2021-2027 associando, ao mesmo tempo, essas atividades de investigação ao respetivo desenvolvimento territorial e ao estabelecimento de sinergias com os fundos estruturais, nomeadamente o FEDER e o FSE”.

Tratando-se de um projecto do tipo Acção de Coordenação e Apoio (CSA), refere que “contempla a coordenação e o trabalho em rede (envolvendo Universidades, Empresas, Sector Público e Sociedade Civil, tanto das RUPs como da Europa continental e de países terceiros) com vista à elaboração de programas e definição de políticas com vista à capacitação das regiões participantes para estarem mais aptas e capazes de concorrer a projectos de investigação científica de excelência”. “Irá também permitir a todas as RUPs compararem, consolidarem e fazerem evoluir as suas estratégias e prioridades de especialização inteligente (RIS3) com vista ao estabelecimento de ecossistemas de I&D em torno de áreas temáticas comuns e/ou específicas de cada região”, acrescenta ainda.

O orçamento global do projecto ‘FORWARD’ é de 4,3 milhões de euros, financiados a 100% pela Comissão Europeia (CE), sendo que da Madeira participam como parceiros a ARDITI (Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação) e a Universidade da Madeira (UMa).