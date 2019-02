‘Projecto Europeu” une Francisco Franco e Jaime Moniz

As escolas secundárias Francisco Franco e Jaime Moniz integram, no presente ano lectivo, a rede EEPE- Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

Uma iniciativa lançada pelo Parlamento Europeu em 27 Estados-Membros, com a finalidade de sensibilizar os alunos do Ensino Secundário para as questões Europeias e a Democracia Parlamentar Europeia.

Neste sentido, as Escolas Secundárias Francisco Franco e Jaime Moniz (as duas maiores escolas da Região) decidiram conjugar sinergias realizando um ciclo de Conferências com Membros do Parlamento Europeu, intitulado ‘A História de um Questionar – O Parlamento Europeu como co-decisor Europeu’.

A conferência de abertura terá como oradores: Cláudia Monteiro de Aguiar e João Pimenta Lopes, e decorrerá amanhã (dia 8 de Fevereiro), pelas 11h3, no auditório da Escola Secundária Jaime Moniz e, pelas 15h15, na sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

A Deputada Cláudia Monteiro de Aguiar pertence ao Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos), sendo membro da Comissão de Transportes e Turismo e da Delegação à Comissão Parlamentar mista UE-Turquia.

O Deputado João Pimenta Lopes do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia /Esquerda Nórdica Verde, é Vice-Presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros e da Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino Americana.