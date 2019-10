Programa de Governo para os próximos quatro anos está concluído

O Governo Regional esteve hoje reunido, na Quinta Vigia, a concluir o programa de Governo para os próximos quatro anos. O anúncio foi feito por Miguel Albuquerque, esta tarde, à margem da cerimónia dos 73 anos do Conservatório, dando conta de que o documento já se encontra pronto a ser entregue na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Estivemos a concluí-lo, acabámos de o fazer há poucos minutos, para depois o entregarmos na Assembleia na próxima semana”, disse o líder do executivo madeirense, de acordo com a página oficial de Facebook do Governo Regional.

No que diz respeito à orgânica das Secretarias, avança que “está basicamente definida e que está tudo a andar para ser aprovado na próxima segunda-feira”.