Professor Joaquim José Sousa integra lista da Aliança

Joaquim José Sousa e João Rodrigues são os primeiros nomes a integrar a Aliança em representação da Região.

Ao nome de João Rodrigues (ex-dirigente e candidato do CDS no Porto Santo), que já era conhecido como fundador da Aliança na Madeira, junta-se agora o presidente do Conselho Executivo da Escola do Curral das Freiras, que além de professor é colaborador num programa na TSF-Madeira.

Recorde-se que o Congresso fundador da Aliança elege hoje os seus órgãos nacionais. A lista ‘A’, de Pedro Santana Lopes, é a única apresentada aos órgãos do partido e está a ser votada, desde as 9 horas, pelos delegados presentes no congresso nacional da Aliança, em Évora.

Os congressistas deverão eleger o actual presidente da Comissão Instaladora Nacional (um equivalente à Comissão Política de outros partidos), Pedro Santana Lopes, como líder para os próximos três anos.

De acordo com a orgânica do novo partido, além da direcção nacional e de outros órgãos, estão previstas as figuras de “representantes para as Regiões Plano” do Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores, assim como um representante para a Europa e outro para o Resto do Mundo.