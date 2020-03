‘Pressão para fechar’ é o título que serve de manchete à versão impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, tudo porque Albuquerque pediu a intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para encerrar os aeroportos da Região, depois de ‘Lisboa’ recordar poder do Estado sobre a circulação de pessoas e do primeiro-ministro pedir “cabeça-fria” ao Governo Regional.

Um constitucionalista diz ao DIÁRIO que para intensificar as medidas restritivas terá de ser proclamado o estado de emergência, o que será decidido esta quarta-feira em Belém. Há novas regras para a função pública e alterações ao funcionamento dos centros de saúde e hospitais começam hoje.

Eis os restantes temas em destaque:

“Precisamos de desafios para ir mais além”

Em entrevista, Alexandre Camacho, hexacampeão de ralis, quer conquistar mais vitórias;

A ameaça que chega pelo ‘vírus’ das notícias falsas

Dia da Liberdade da Informação comemora-se hoje, num momento em que as notícias enfrentam o boato;

Já sabe que pode acompanhar toda a actualidade informativa em www.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Bom início de semana e proteja-se!