Prepare-se para um fim-de-semana nublado na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para um sábado nublado durante a manhã, apresentando-se à tarde temporariamente pouco nublado. As previsões são para o Arquipélago da Madeira e incluem vento moderado (20 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (30 a 45 km/h) nas terras altas até ao final da tarde.

A região do Funchal não foge às previsões e será marcada por muitas nuvens no período da manhã, melhorando durante a tarde com algumas abertas.

Vento fraco (inferior a 15 km/h).

Para domingo prevê-se igualmente um cenário cinzento marcado por muita nebulosidade.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1,5 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC