Prepare a sua pele para o tempo mais frio e para estar a 100% nos seus convívios de Natal!

Quem é que não gostaria de ter uma pele bonita e saudável, uma pele sem imperfeições, manchas ou cravos, como uma estrela de cinema?

Pois é, para que isso aconteça, você só precisa de tomar a iniciativa de reservar um tempo para dedicar-se à saúde da sua pele. Uma limpeza de pele profunda é fundamental para mantê-la hidratada, saudável e com uma aparência jovem. Livre-se das imperfeições e abrace uma pele luminosa e equilibrada para receber o tempo mais frio e estar ao mais alto nível nos convívios de Natal que agora se intensificam, sem inseguranças e sem desculpas!

Limpeza de pele: o que é?

A limpeza de pele profunda é um tratamento de higienização realizado em toda a área do rosto, com a finalidade de retirar as impurezas impregnadas no tecido cutâneo. Este processo de limpeza dura cerca de 1h30 e, durante este período, o profissional encarrega-se de eliminar todos os resíduos contidos na pele.

A higienização facial é um procedimento estético, que actua retirando impurezas da pele, deixando-a com aparência mais luminosa e macia. Além dos seus benefícios para a aparência, prepara e potencializa os resultados dos diversos tratamentos e procedimentos estéticos realizados na face.

Estes cuidados permitem a manutenção de menor produção sebácea, o aumento da oxigenação celular e a manutenção do manto hidrolipídico. Com o uso de activos cosméticos adequados, irão potencializar os efeitos da higienização, fazendo com que os resultados se tornem mais efectivos e prolongados.

Sendo um método de higienização mais profunda em que, além de utilizar o gel de limpeza, esfoliante, tónico e emoliente, se utiliza também aparelhos de peeling ultrasonic, a alta frequência que tem a função bactericida, fungicida, cicatrizante, massagem relaxante e máscara. O objectivo da limpeza é desintoxicar e remover as células mortas, mantendo a pele macia, rejuvenescendo a pele, controlando a oleosidade e removendo os cravos. A higienização irá actuar também como prevenção no aparecimento de manchas na pele. Este tipo de procedimentos são realizados apenas por um profissional especializado.

