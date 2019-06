Preocupado com o Ambiente – está a fazer a sua parte?

A era em que vivemos exige-nos uma consciência ambiental presente, de modo a preservarmos o ambiente e assegurarmos a sua prosperidade para os nossos filhos e para a sua geração. Se todos fizermos a nossa parte, a preservação da Natureza é possível. Contudo, é necessário fazê-la conscientemente e não apenas com base no que se ouve.

Se por um lado todos queremos e devemos fazer a nossa parte em relação ao meio ambiente, por outro lado também queremos manter os padrões de higiene nas nossas casas. E por vezes isso é contraditório. Mas podemos trabalhar para reduzir esse impacto.

Actualmente somos bombardeados com termos como “verde”, “biodegradável”, “natural”, “amigo do ambiente”, “orgânico”, entre outros, muitas vezes associados a produtos de limpeza e, por magia, associamos logo a produtos não tóxicos ou não carcinogénicos.

A realidade é diferente. Muitas vezes estas palavras são apenas chavões de marketing que nada reflectem o impacto que estes produtos têm no meio ambiente. Não existe legislação suficiente que obrigue as marcas a utilizar correctamente estes termos. Assim sendo, cabe a cada um de nós avaliar o que nos rodeia com espírito crítico que pode ser adquirido com alguma curiosidade e procurando fontes científicas e fidedignas.

Desconfie da publicidade sem comprovação.

Muitas vezes, o grande impacto ambiental não advém da utilização dos produtos, mas sim da sua produção. Ao associar a palavra “natural” ou “bio” ao produto, em nada diminui o seu perigo. Por vezes, apenas um ou dois ingredientes são efectivamente naturais. Ao adquirir produtos com estes rótulos e denominações, é necessário avaliar com seriedade o seu significado, pois não é por ser natural que instantaneamente é menos prejudicial. Ora, vejamos o caso do petróleo: é natural. Os mecanismos para a sua extracção e refinação é que o tornam extremamente poluente e prejudicial.

Outro aspeto a ter em conta é a “biodegradabilidade”. Ingredientes biodegradáveis são ingredientes que serão decompostos por bactérias e fungos e pelas suas enzimas quando colocados em circulação no ambiente, reduzindo assim o seu impacto. De um modo literal, quase todos os produtos acabarão por degradar-se. A questão está em “a que velocidade”? Até o plástico acabará por degradar-se. A questão é que este processo poderá levar até 200 anos! Procure produtos que tenham uma biodegradabilidade mais rápida. Assim sim, estará efectivamente a contribuir para o meio ambiente.

E as embalagens?

Não são só os produtos de limpeza que constituem uma ameaça ao ambiente. Existe também a questão do seu embalamento.

Por questões de conforto, compramos os nossos produtos em embalagens pequenas e prontas a usar. Que cómodo é chegar, agarrar na embalagem e começar a limpar sem termos que nos preocupar com diluições. E, quando acabamos, passamos a embalagem por água e colocamos no recipiente para reciclagem e achamos que a nossa parte está feita. E se pudéssemos efectivamente reduzir a quantidade de plástico em circulação? Opte por comprar embalagens de maior capacidade e o mais concentrado possível. Ao fazê-lo, está a reduzir a quantidade de plástico que consome, bem como a diminuir os impactos de produção desse artigo, desde o produto à sua embalagem, rótulo e até mesmo no seu transporte até à prateleira e inclusive até à sua casa!

Muitas vezes poderão não existir opções viáveis no mercado que satisfaçam todos os parâmetros relativamente ao ambiente, à higienização com os padrões pretendidos e ao preço. Mas qualquer pouco que se faça já é uma ajuda. Deste modo, sugerimos os seguintes conselhos práticos a ter em atenção quando for adquirir os seus produtos de limpeza:

1. Evite o uso excessivo de desinfectantes, especialmente lixívias – estas desinfectam, mas não limpam e podem ser prejudiciais ao ambiente e à sua saúde;

2. Prefira produtos que não contenham substâncias nocivas e/ou tóxicas, tal como o amoníaco presente na maioria dos produtos limpa-vidros e outros;

3. Questione se o que está a comprar realmente é o publicitado ou se está a comprar gato por lebre;

4. Leia os rótulos! No rótulo encontra as indicações de como utilizar o produto correctamente e respeite as doses recomendadas – mais, nem sempre é melhor;

5. Opte por produtos concentrados e faça você mesmo a diluição. Acabará por poupar dinheiro e o ambiente.

O futuro do planeta está nas nossas mãos!

A Seta Verde - Higiene, Lda possui uma oferta variada de produtos de limpeza profissionais da sua marca registada Biosoluções® e sistemas de Higiene e Limpeza, adequados a todas as tarefas de higiene e limpeza profissional e doméstica. Optimizar a limpeza é ser sustentável!

Ficou com dúvidas? Contacte-nos!

Telefone:+291 930 500

E-mail: [email protected]

Consulte www.setaverde.pt para conhecer os nossos produtos e serviços.

Boas Limpezas!