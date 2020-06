Prémios de acordo com as responsabilidades e nunca a Liga dos Campeões

Tal como os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente do combate à covid-19, também os bombeiros vão ser beneficiados com “remuneração ou prémio” mas de acordo “com a nossa dimensão, com a nossa capacidade financeira”, assegurou o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.

Garantia dada durante a visita de trabalho às Equipas de Combate a Incêndios Florestais (ECIF), no concelho de Santana, que curiosamente coincidiu com uma manhã de chuva e nevoeiro na costa Norte da Madeira.

Pedro Ramos aproveitou o assunto do subsídio de risco para deixar claro que esse “prémio” ainda em análise por parte do Governo Regional da Madeira “nunca será a Liga dos Campeões nem bilhetes para a Liga dos Campeões. Será de facto um prémio de acordo com a responsabilidade dos profissionais que estiveram no terreno”, afirmou.

Sobre o POCIF 2020, a visita às equipas destacadas dos Bombeiros Voluntários de Santana serviu para registar que as mesmas estão também “equipadas com rádios, GPS, binóculos, anemómetro e um tablet para registar todas as ignições que detectem”.

Recordou que em 2019 o POCIF movimentou “cerca de 3500 equipas, 10 mil profissionais (3 elementos por equipa)” que em turnos de 12 horas asseguraram vigilância em permanência percorrendo “cerca de 200 mil quilómetros”. Distância “ligeiramente inferior a 2018 porque no ano passado privilegiamos os postos de vigilância estáticos porque tinham maior cobertura”, justificou.

Pedro Ramos aproveitou para desejar que neste Verão “não haja muitos incêndios” e para apelar à população para “estar atenta, porque temos de tomar conta da nossa ilha, temos de tomar conta da nossa floresta, temos de tomar conta das nossas serras”. Neste particular lembrou que além dos meios no âmbito do POCIF “o cidadão é também um agente de protecção civil” para concretizar que é a “consciência cívica” que permite obter bons resultados.