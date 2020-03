Preços dos combustíveis voltam a subir após correcção de erro de cálculo

A baixa nos preços dos combustíveis durou um dia. Tudo por causa de um erro da Comissão Europeia que obrigou a Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres a proceder a novos cálculos, a revogar o despacho que tinha como fonte os preços europeus sem taxas e a aumentar os preços máximos de venda ao público dos três combustíveis mais consumidos na Madeira, comparativamente aos valores que vigoravam até domingo à noite e durante segunda-feira.

O Governo Regional alega que a Comissão Europeia só comunicou ontem, pelas 15h35 que a publicação de 24.02.2020, com os preços europeus sem taxas (PE) dos países que compõem a fórmula de cálculo para a fixação do preço máximo de venda ao público dos combustíveis na Região Autónoma da Madeira, “não se encontrava correcta”.

Feita a correcção, de acordo com nova portaria publicada no JORAM, desde as zero horas desta terça-feira, o gasóleo simples e o gasóleo colorido ficaram mais caros, interrompendo uma série que ia já com seis semanas consecutiva de quebras. Quanto à gasolina, o preço também subiu.

Os preços a partir de hoje são estes:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ..... € 1,497 por litro

Gasóleo rodoviário.............................. € 1,267 por litro

Gasóleo colorido e marcado................ € 0,781 por litro

Eis os preços que só vigoraram na segunda-feira, 2 de Março:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,405 por litro

Gasóleo rodoviário.................................€ 1,147 por litro

Gasóleo colorido e marcado...................€ 0,671 por litro

Os preços que estavam em vigor até domingo passado eram os seguintes:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,473 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,252 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,780 por litro

As componentes que formam os preços máximos de venda ao público da gasolina sem chumbo IO 95, gasóleos rodoviário, colorido e marcado, são:

• PE (preço europa sem taxas)

• AIB (adicional de incorporação de biocombustíveis)

• CT (sobrecusto de transporte)

• ISP (imposto sobre os produtos petrolíferos)

• IVA (imposto sobre o valor acrescentado).