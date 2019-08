Preço do gasóleo sobe na Madeira

Os preços dos gasóleos que vigoram desde as zero horas desta segunda-feira na Madeira subiram, mesmo que ligeiramente, face aos da semana passada. Só a gasolina manteve o mesmo valor.

Os valores constam do despacho governativo publicado no Jornal Oficial que estabelece os valores máximos de venda dos combustíveis ao público na Região.

Eis os preços praticados a partir de hoje, 12 de Agosto:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,503 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,257 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,795 por litro

Os preços em vigor a semana passada eram os seguintes:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,503 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,256 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,794 por litro

No continente, a tendência é contrária. A queda acentuada das cotações do petróleo e dos derivados provocou a segunda maior descida do ano nos preços dos combustíveis, por sinal, no dia em que arrancou a greve dos motoristas. Havia margem para uma baixa de 4 cêntimos por litro.

Contudo, houve quem não esperasse pelo bónus. A venda de combustível subiu 30% na última semana e alguns postos compraram o quádruplo, indicadores que, para o Governo da República, demonstram que os portugueses se prepararam para a greve.