PPM lamenta mais uma morte devido a um desastre natural e critica “jogo do empurra” das entidades regionais

O PPM Madeira lamenta, através de um comunicado de imprensa, a morte de mais uma vida na sequência de mais um desastre natural e critica o “jogo do empurra” das entidades regionais.

“Desta vez foi uma derrocada de rochas que já tinha sido anunciado o perigo eminente que aliás, nem sequer era necessário fazer estudos nem relatórios de peritos, visto que desde há uns anos para cá naquela zona têm-se desprendido rochas da escarpa como é do conhecimento de todos nós”, refere.

O PPM diz que “infelizmente foi uma vida que se perdeu, mas poderiam ter sido muitas mais se a derrocada atingisse a sala do restaurante em causa”.

“Hoje, e como sempre em caso de desastres, vemos o jogo do empurra de uns para os outros sem ninguém a querer assumir culpas nem responsabilidades, uns porque dizem que nunca foram contactados para fechar portas do restaurante para a limpeza da escarpa, outros que dizem que até ameaças receberam por parte do proprietário do mesmo. Mas afinal o certo é que o restaurante estava lá, e para ter portas abertas tinha que ter as licenças em dia, nesse ponto ninguém fala”, critica e acrescenta: “Estamos numa região onde o Governo Regional expropria tudo e todos para fazer estradas e outras obras megalómanas, mas vem dizer como se viu nos meios de comunicação social, “tivemos medo das ameaças do proprietário do restaurante”, mas afinal, não existem as forças policiais?”.

O PPM relembra a catástrofe natural que assolou a ilha em 2010, aquando do 20 de Fevereiro, referindo que hoje a Madeira chora mais uma vítima relacionada com estes fenómenos na ilha, sendo que as entidades competentes e a sua “falta de vontade” nada têm feito para tentar minimizar este tipo de ocorrências na Região.