PPM alerta para “risco iminente” na estrada entre os Canhas e o Paul da Serra

O PPM Madeira esteve hoje na estrada de ligação entre os Canhas e o Paul da Serra, onde constatou o “risco iminente de queda de algumas árvores de grande porte”, que constitui “perigo” para os automobilistas.

“O que vimos é muito preocupante” diz Paulo Brito apontando para algumas árvores com as raízes visivelmente à vista, sem o apoio necessário para se manterem de pé. “Basta um vento mais forte e vêm abaixo”, advertiu, apontando ainda para as que foram severamente queimadas pelos últimos incêndios, tendo já um nível e inclinação acentuado, como que a anunciar uma possível tragédia.

Ainda de acordo com Paulo Brito, o piso da estrada é também outra situação que tem indignado os moradores daquela freguesia, acusando as entidades de proporcionar “alguns remendos só na época do Rally Vinho Madeira”, esquecendo depois esta população.

Paulo Brito espera que seja feito uma intervenção “a fundo” naquela estrada visto ser muito utilizada por turistas, que todos os dias apreciam a natureza, sem se aperceberem do risco que correm.

“Será que estamos à espera que mais uma tragédia aconteça para então mexer uma palha?” questiona o líder do PPM.