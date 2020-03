Portugueses estão “preocupados em proteger o ambiente, mas não passam à prática”

Dados de uma nova pesquisa Eurobarómetro mostram que 94% dos cidadãos de todos os Estados-Membros da União Europeia (EU) afirmaram que a protecção do Ambiente tem importância e 91% dos cidadãos inquiridos afirmaram, inclusive, que a mudança climática é um problema sério na Europa. No entanto, apenas 24% assume mudar a forma como consome.

Quando falamos em medidas para lidar com as questões ambientais, as percentagens de participação na solução são baixas. Conclusões que não surpreendem a Quercus, “uma vez que não fogem muito dos dados obtidos num inquérito realizado pela Associação em Portugal, em que 95,9% dos participantes demonstraram conhecer os problemas ambientais, mas apenas 22,6% conheciam as alternativas mais ecológicas para reduzir o consumo”.

Entre as mais de 27.000 pessoas entrevistadas neste novo inquérito Eurobarómetro, verificou-se um sólido apoio a políticas destinadas à redução do lixo plástico e o lixo, em que 92% dos inquiridos mostram, por exemplo, preocupação com o impacto dos microplásticos. Outra revelação importante foi o facto de 82% dos entrevistados ter afirmado que os seus hábitos de consumo afectavam o ambiente de forma adversa na Europa e no resto do Mundo.

Os cidadãos entrevistados mostram preocupações com as questões climáticas e com a quantidade crescente de produção de resíduos, facto sobre o qual 77% dos inquiridos afirma que separa a maioria do lixo e o encaminha para reciclagem. Estes dados não correspondem em nada com a situação Portuguesa, onde apenas 16,5% do total de resíduos produzidos são encaminhados para os ecopontos.

Aliás, a Quercus já tinha verificado com o inquérito realizado por esta Associação que continuam a existir muitas dúvidas sobre que resíduos podem ser colocados no ecoponto amarelo, com 78% dos inquiridos a acreditar que pode colocar cápsulas de café e 22,5% a achar que não pode colocar pacotes de leite.