Porto Santo realizou Exercício de Emergência à Escala Total para avaliar capacidades de resposta

O Porto Santo foi palco de um Exercício de Emergência à Escala Total. O LIVEX ‘Porto Santo Exercise 2019’ realizou-se no dia 2 de Dezembro e projectou quatro cenários, nomeadamente, um acidente estrutural na Unidade de Produção do Porto Santo - BUGGYPOWER, uma ruptura de linha de água e sua consequência junto à Unidade de Armazenamento de Combustível da FAP, a eminência de ruptura da represa do Tanque e um acidente no Pico do Facho com dois turistas, para testar e avaliar todas as capacidades de resposta em situação de crise/ emergência.

O exercício envolveu 40 agentes de protecção civil, pertencentes ao Serviço Municipal de Protecção Civil do Porto Santo, Bombeiros Voluntários do Porto Santo, Unidade Saúde Local (Centro Saúde), PSP, GNR, Capitania, Polícia Marítima, Força Aérea Portuguesa, Exército, Junta de Freguesia do Porto Santo, Segurança Social, APRAM, ARM, IFCN IP-RAM, DRE, Psicólogos locais, e contou com a presença permanente do Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, enquanto Autoridade Municipal de Protecção Civil.

Para além da activação do Centro de Coordenação Operacional Municipal, bem como da Comissão Municipal de Protecção Civil, e posterior activação do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Porto Santo, foram desenvolvidas todas as acções previstas quer nos Teatros de Operações implícitos, quer noutras estruturas de apoio previstas no âmbito da emergência.

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, bem com o Serviço de Luta Contra Incêndios do Aeroporto do Porto Santo foram observadores deste exercício.