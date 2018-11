Porto Santo premeia três caçadores no âmbito do concurso ‘Caça-Cartuchos 2018’

Depois de encerrar mais uma época venatória, o Município do Porto Santo atribuiu no dia 9 de Novembro, os prémios no âmbito do concurso Caça-Cartuchos 2018 que tem por objectivo sensibilizar os caçadores do Porto Santo para a necessidade de manter limpos os locais escolhidos para a caça, premiando as boas práticas ambientais.

Durante o’Caça-Cartuchos’, os caçadores foram desafiados a recolher os cartuchos vazios que resultaram das suas actividades de caça, ou aqueles que tenham sido deixados no campo.

Este ano participaram três caçadores que recolheram no total 1 357 cartuchos vazios.

A entrega de prémios e os respectivos certificados de participação foram entregues no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo que agradece a todos os comerciantes e entidades que apoiaram esta iniciativa tornando possível, ano após ano, a sua realização.