Porto Santo assinalou 20 anos de política ambiental

O Porto Santo celebrou hoje 20 anos de política ambiental, lançada pela autarquia local, e 12 anos do programa ‘Eco-Escolas’, projectos que estão bem integrados nos estabelecimentos de ensino da ilha dourada.

Idalino Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal, disse ao DIÁRIO que esta política começa nas escolas, sendo depois implementada em casa, junto dos pais, a necessidade de preservar a natureza.

“Cada vez mais é preciso consciencializar para os problemas ambientais, fulcrais para os alunos, pais e para todos nós, e claro para a natureza”, disse o autarca porto-santense, tendo chamado a atenção para o factos dos programas serem “fundamentais”, na medida em que a ilha dourada está em fase de candidatura para Biosfera.

O autarca frisou ainda que “uma ilha que se preze tem de ser limpa para nós, mas também para todos os que nos visitam”.

A cerimónia que se realizou no auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, contou com a presença de mais de 250 alunos, acompanhados pelos respectivos professores.