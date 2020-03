Porto Santo actualiza plano de contingência

No dia em que acolheu turistas dinamarqueses, que após terem respondido ao questionário e terem sido submetidos a um controlo sanitário, não revelaram sintomas associados ao coronavírus, a Câmara Municipal do Porto Santo acaba de fazer um aditamento ao Plano Municipal de Contingência, aprovado em 9/03/2020, onde adopta as seguintes medidas:

1. Cancelamento de todas as actividades e eventos públicos da responsabilidade do Município ou nos quais este seja parceiro, designadamente espetáculos/eventos sociais, culturais, desportivos e/ou recreativos;

2. Encerramento de todos equipamentos municipais, designadamente: Biblioteca Municipal, Salas de Exposições, Espaço Multiusos, Ecoteca, Casas de Banho Públicas, Balneários Municipais (Fontinha), Parques Infantis (incluindo Parque de Merendas do Taque);

3. Cancelamento de todos os transportes coletivos a cargo do Município, incluindo os já autorizados;

4. Alertamos que os restaurantes e bares devem cumprir com as determinações do Governo da República emitidas no dia 12 de março, nomeadamente no que concerne à lotação e bem assim às determinações emitidas pelo Governo Regional, que devem constantemente adaptar em função da evolução que for comunicada.

5. Fica suspenso todo atendimento que não seja de caráter urgente, devendo privilegiar-se o contacto telefónico e a apresentação de requerimentos por via eletrónica, nomeadamente através de e-mail: ([email protected]) Em caso de situações que revistam natureza urgente, deve ser previamente requerido o atendimento pela via telefónica 291980640.

6. Por fim referir que o executivo se encontra permanentemente, em conjunto com o Serviço Municipal de Proteção Civil e demais competentes entidades regionais, a avaliar a situação.

“Urgimos a população para que com a tranquilidade possível e sem alarmismo, esteja atenta às informações emitidas pelas autoridades competentes, sejam evitadas situações de grandes aglomerados de pessoas, e reforçadas todas as medidas de higiene já preconizadas pela DGS e IASAÚDE, IP-RAM, e que podem também ser consultadas no site oficial do município e nas redes sociais”, refere ainda a autarquia.