Polos Comunitários da IHM preparam Carnaval em grande

Os 90 utentes dos Polos Comunitários da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) que irão participar em diversas avtividades de Carnaval de 2019 realizaram hoje o seu último ensaio geral.

Este ano, esta quase centena de foliões, com coreografias e trajes personalizados pelos próprios nos vários polos comunitários, vai estar presente, em primeiro lugar, no Carnaval Solidário, já na quinta-feira, dia 28 de Fevereiro, numa organização da Associação Garouta do Calhau. O cortejo começará às 14h15 em frente à Sé, seguindo para o Jardim Municipal, onde decorrerá um espectáculo com a presença de 17 grupos, com aproximadamente 400 foliões provenientes de diversas instituições de cariz social.

Depois, os utentes dos Polos Comunitários vão estar no tradicional Cortejo Trapalhão, na terça-feira de Carnaval, dia 5 de Março.

A par dos desfiles, terão lugar, já a partir do dia 1 de Março, várias festas temáticas que prometem animação e alegria nos vários Conjuntos Habitacionais da IHM, onde os Polos Comunitários estão inseridos, concretamente: no 1 de Março nos polos comunitário de Santa Luzia, Comandante Camacho de Freitas e [email protected]; no 4 de Março nos polos da Ribeira Grande, Nazaré e Torre/Machico.