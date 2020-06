Polícias querem câmaras na farda e videovigilância nas esquadras e viaturas

“Polícias querem usar câmaras na farda”. Esta é a notícia em manchete na edição impressa desta segunda-feira. O representante do maior sindicato da PSP defende ‘bodycam’ e videovigilância nos carros-patrulha, nas esquadras e nas principais ruas do Funchal, para acabar com a “cultura de banalização da violência e de depreciação aos polícias”.

A notícia surge no dia em que se conhece um novo incidente policial nos EUA. Também na Madeira, relatamos, um caso de violência doméstica: Polícia aposentado colocou mulher fora de casa e recebeu, com armamento, os agentes a PSP.

A foto principal mostra o dia de sol no areal da Calheta com o título: “Drone controla ocupação das praias”. A Secretaria do Ambiente recorre a fotos aéreas para monitorizar cumprimento das regras de distanciamento. Para já, o desconfinamento está a dar lugar à descompressão: Banhistas ignoram uso de máscaras nas esplanadas junto à praia da Calheta.

No mar está a EEM a estudar a implantação de torres eólicas. Neste Dia Mundial do Vento, revelamos as três zonas do litoral madeirense que estão identificadas como ideais para a instalação de plataformas offshore destinadas à produção de energia eólica.

Olhando a retoma económica, verificamos que os aviões estão mais preparados do que os aeroportos. Piloto madeirense analisa o desconfinamento das operações da aviação comercial e deixa recomendações. Ontem, chegaram os 68 madeirenses repatriados da Venezuela.

A caminho da Madeira está o primeiro azeite madeirense que deverá chegar este mês ao mercado insular. A rubrica desta semana da ‘Empresa Vista por Dentro’, levou-nos até à história de sonho do empresário do Santo da Serra: comprou a herdade no Alentejo que produz 60 toneladas de azeitona.

