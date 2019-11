‘Pirata’ da Madeira já chegou a Timor-Leste após 28 dias de viagem

Henrique Afonso, o conhecido ‘Pirata’ da Madeira, chegou esta quinta-feira a Timor-Leste, mais concretamente à pequena aldeia de Com, localidade onde irá permanecer por pouco tempo, dado que o seu propósito é ancorar na capital do país, Díli.

O madeirense, que está a dar a volta ao Mundo a bordo do veleiro ‘Sofia do Mar’, levou 28 dias a percorrer as cerca de 2.400 milhas náuticas a que se propôs quando zarpou do arquipélago de Vanuatu, ali mesmo junto à Austrália, no dia 10 de Outubro. Ainda assim, pelo caminho, o velejador parou pela ilha de Leti (Indonésia), com o propósito de abastecer a embarcação, consequência do pouco vento que se faz sentir naquela parte do globo.

“Estou na ‘ponta’ de Timor-Leste, numa pequena aldeia que se chama Com. Tenho ainda de percorrer cerca de 100 milhas náuticas para chegar a Díli, o que levará aproximadamente 30 horas, porque não há muito vento. Agora que cheguei a Timor-Leste quero conhecer um pouco do país antes de chegar a Díli. Este foi o primeiro lugar que eu vi. É uma aldeia simpática e estou a gostar de estar aqui. Estou com muito boa impressão”, contou Henrique Afonso.

O único turista em Leti

A primeira ilha da Indonésia onde Henrique Afonso colocou os pés, neste caso em concreto a ilha de Leti, surpreendeu o madeirense pela positiva.

“Fiquei impressionado por ser o único turista. Não havia mais ninguém de fora. Por todos os sítios onde eu passava chamavam-me de ‘Mister’. Tive oportunidade de contactar com gente maravilhosa e ainda me deixaram uma mota para dar a volta à ilha. E não havia turistas! Eu era mesmo o único! Além disso, não falavam português, nem inglês. Só o idioma deles. Não havia banco e a primeira bomba de gasolina estava a ser construída, porque nem existia. Foi maravilhoso”, mencionou o ‘Pirata’.