Pedro Ramos visitou serviços hospitalares

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, visitou hoje, 22 de Dezembro, algumas unidades de saúde do SESARAM para desejar votos de boas festas a todos os profissionais.

O governante iniciou a visita pelos vários serviços clínicos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, seguindo depois para Unidade Dr. João de Almada, Hospital dos Marmeleiros e terminou na Unidade do Atalaia.

Pedro Ramos aproveitou para agradecer e enaltecer todo o trabalho e profissionalismo destes profissionais assente nas premissas da humanização na segurança e na qualidade dos cuidados de saúde prestados.

Para o dia 30 de Dezembro estão já agendadas as visitas aos Centros de Saúde com Serviço de Urgência, instalações do Serviço Regional de Protecção Civil e Corporações dos Bombeiros da Região Autónoma da Madeira.