Pedro Ramos enaltece diferenças em relação ao resto do país no combate à covid-19

Pedro Ramos sublinhou, esta sexta-feira, as diferenças entre as respostas apresentadas pela Região no combate à covid-19, comparativamente ao resto do país. “Estamos a seguir bem o covid-19 aqui na Madeira, não estamos na situação em que Portugal se encontra neste momento e esperamos nunca vir a estar, pois tomámos medidas atempadamente e antecipadamente em relação àquelas que o país teve necessidade de empregar e que não quis empregar”, sublinhou o secretário regional da Saúde e Protecção Civil.

“Nós quisemos isolar a Região, sentíamos que era a forma de evitar a propagação da doença. Limitámos, como sabem, desde ontem o número de passageiros por voo semanal para chegar à Madeira Todos os que regressarem à Região “vão obedecer a esta quarentena obrigatória na Quinta do Lorde”, acrescentou Pedro Ramos, esta sexta-feira, na habitual conferência de imprensa de actualização do boletim do IASaúde.