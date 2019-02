Pedro Ramos anuncia três novos rastreios a implementar “ainda este ano”

O Secretário Regional da Saúde esteve, esta sexta-feira (15 de Fevereiro), no Centro de Saúde do Arco da Calheta, a propósito do rastreio retinopatia diabética.

Na ocasião, Pedro Ramos anunciou que, no âmbito do Centro de Rastreios da RAM, outros três rastreios estarão no terreno ainda este ano: rastreio do Cancro do Cólon Rectal, Cancro do Colo do Útero e Acuidade Visual na Criança.

O governante afirmou que “a importância do rastreio é extremamente elevada quando queremos caracterizar epidemiologicamente uma população, como é o caso da Madeira”. No caso particular da diabetes, o secretário realça que 13% dos portugueses e madeirenses é diabético, pelo que este rastreio serve também para prevenir a cegueira provocada pela diabetes.

“Os rastreios têm esta importância fundamental de sensibilizar, prevenir e promover a saúde”, enfatizou Pedro Ramos.

Por seu turno, o presidente da Câmara, Carlos Teles, sublinhou que “é cada vez mais importante que se faça a prevenção e que saibamos aquilo que está a acontecer a nível de saúde no concelho da Calheta” e apelou à adesão da população a este tipo de programas da Secretaria Regional da Saúde.

Refira-se que o rastreio está na nona volta, desde o dia 1 de Fevereiro, no naquele município, tendo-se iniciado no dia 1 de na Ponta do Pargo e terminado hoje no Arco da Calheta. Ao todo foram rastreadas cerca de 500 pessoas na Calheta.

A partir da próxima segunda-feira, o rastreio estará no centro de saúde dos Canhas (concelho da Ponta do Sol).