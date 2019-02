Pedro Ramos anuncia nova Consulta Aberta no Centro de Saúde do Caniço

Na sequência da visita realizada, hoje, ao Centro de Saúde do Caniço, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, anunciou a disponibilização de uma nova Consulta Aberta no Centro de Saúde do Caniço, a partir da última semana de Fevereiro.

Na visita ao centro de saúde do Caniço, o governante esteve também reunido com os profissionais do centro.

Pedro Ramos anunciou ainda a contratação de mais 12 médicos de família que deverão integrar o corpo clínico dos Cuidados de Saúde Primários de Medicina Geral e Familiar, a partir de Abril.

De referir que, no Centro de Saúde do Caniço, o novo médico de família estará de serviço, das 15 às 20 horas de segunda a sexta-feira, e as sábados, entre as 9 e as 13 horas.

“Uma mais-valia num concelho onde a taxa de cobertura [da rede Cuidados de Saúde Primários] ainda não era total”.

Na Região e, após o périplo pelos diversos Centros de Saúda da Região, Pedro Ramos aponta uma taxa de cobertura de 70%.