Pedro Coelho visitou hoje a obra de asfaltamento do Impasse da Achada,

O Executivo Câmara-lobense, visitou hoje a obra de asfaltamento do Impasse da Achada, no Estreito de Câmara de Lobos. Uma obra de proximidade que serve um importante aglomerado populacional da referida freguesia.

A empreitada, hoje visitada, abrange uma superfície total de repavimentação na ordem dos 900 metros quadrados e serve a população residente ao longo da via municipal, com uma extensão total de 260 metros, que vêm assim melhorado o acesso às suas habitações.

A obra, agora concluída, representou um investimento camarário de cerca de 17.500,00 euros, e incluiu a repavimentação total da camada de desgaste e levantamento das tampas de saneamento existentes.

O Presidente da Câmara, Pedro Coelho, salientou que esta obra «insere-se na linha de governação preconizada pelo seu executivo e materializa o compromisso assumido com a população de Câmara de Lobos de privilegiar a realização de obras de proximidade que contribuam para melhorar a qualidade de vida dos munícipes, indo de encontro às necessidades das populações». O edil destacou que a repavimentação deste arruamento visa o melhoramento das condições de circulação automóvel daquela zona, garantindo as boas condições necessárias e adequadas para servir o aglomerado habitacional existente.

Esta é a primeira obra de repavimentação visitada após o período de confinamento. Segundo o edil “Câmara de Lobos não para, é tempo agora de avançar com as obras de proximidade previstas no nosso plano de investimentos. Temos previstos uma série de investimentos, nomeadamente a nível de asfaltamentos que contribuirão, de sobremaneira, para melhorar a mobilidade no concelho, indo de encontro às revindicações da população.”