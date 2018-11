PCP “saúda aprovação” da proposta sobre o novo hospital

O PCP-Madeira emitiu um comunicado em que se congratula pela aprovação, na Assembleia da Repúblcia, de uma proposta sobre o financiamento do novo hospital.

“Por proposta do PCP foi apresentada em sede de Orçamento de Estado para 2019 um novo artigo sobre o Novo Hospital para a Madeira e o seu modelo de financiamento. Em contraposição à proposta do Governo da República que consagrava meios insuficientes de apoio àquele equipamento estratégico para o desenvolvimento humano e social da Região Autónoma da Madeira, a proposta do PCP vincula a República a um financiamento integral em conformidade com o Projecto PIC (Projecto de Interesse Comum), aprovado ainda este ano por iniciativa da Região”, pode ler-se no texto assinado por Edgar Silva.