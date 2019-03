PCP relembra madeirenses e porto-santenses perseguidos pela PIDE

O PCP esteve hoje na Rua da Carreira, junto ao edifício onde funcionou a sede da PIDE na Madeira, para lembrar os madeirenses e porto-santenses que foram presos e torturados neste espaço. Segundo Edgar Silva, esta é uma memória que não poder ser apagada e deve ser transmitida às gerações futuras. “Estamos quase a comemorar os 45 anos do 25 de Abril e está na hora de avivar essa memória que faz parte da nossa história e da nossa identidade”, salientou o comunista, referindo que a cidade do Funchal tem vários lugares que são “memória da repressão fascista e da violência que o antigo regime desenvolveu, prendendo, torturando e matando as pessoas”.

Numa altura em que a Europa está cheia de movimentos neo-fascistas, Edgar Silva diz que é preciso “defender a democracia e afirmar a história dos que lutaram e deram a vida pela democracia” e evitar o “regresso da tortura e da perseguição por razões de ordem política”.