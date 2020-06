PCP defende reforço dos serviços de Saúde de proximidade

O PCP realizou, esta sexta-feira, dia 5 de Junho, uma iniciativa política sobre a defesa do Serviço Regional de Saúde e sobre a necessidade de medidas adicionais para reforçar a resposta pública e a qualidade do serviço público na área da Saúde, junto ao Centro de Saúde da Ponta do Sol.

“É fundamental reforçar a capacidade de resposta dos serviços de proximidade nesta Região. Neste sentido, fazem-se sentir como imperiosas medidas que reforcem a capacidade de meios humanos e técnicos dos Centros de Saúde. Nos serviços de proximidade, quer na educação para a saúde, quer nos cuidados de saúde à população, os Centro de Saúde são um elo fundamental para a defesa do Serviço Regional de Saúde”, começou por referir o coordenador regional do PCP.

É também nesta sequência que Edgar Silva diz que o seu partido não permite que sejam diminuídas valências nos Centros de Saúde. “Não são admissíveis reduções da capacidade de resposta de cada Centro de Saúde, não se pode deixar que seja desactivado qualquer dos Centros de Saúde na Região”, vinca.

“É fundamental garantir que em cada uma das freguesias funcione em pleno o Centro de Saúde, com todas as indispensáveis articulações com as outras componentes do Serviço Regional de Saúde. E até é preciso ir mais longe na aposta na saúde pública, garantindo o reforço das potencialidades de intervenção da rede de Centros de Saúde nesta Região Autónoma”, reforça.

Nesta iniciativa, o PCP confirmou também que apresentará no Parlamento iniciativas político-legislativas com o objectivo de reforçar a capacidade de resposta operativa do Serviço Regional de Saúde.