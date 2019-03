Paulo Prada unânime preparado para o desafio

O novo presidente da Comissão Executiva do CINM e do Conselho de Administração da SDM foi eleito em Assembleia-Geral esta manhã

O novo líder da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), concessionária do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) foi eleito por unanimidade da Assembleia-Geral reunida esta manhã do Pestana Casino Park Hotel, no Funchal. Paulo Prada diz estar preparado para assumir o desafio, que acumulará com as funções que já desempenhava no Grupo Pestana.

Francisco Costa, que esteve 32 anos à frente da SDM e foi o ‘pai’ do projecto de instalação do CINM e da Zona Franca da Madeira, deixa o cargo realizado e convicto que o projecto tem futuro, garantindo que os recentes entraves criados pela Comissão Europeia nada têm a haver com a sua saída.

Pedro Calado, Vice-presidente do Governo Regional, a representar um dos principais accionistas da SDM, destacou o trabalho do agora ex-presidente, reforçando confiança que Paulo Prada irá fazer um trabalho de continuidade. O governante disse ainda que a cooperação com o Governo da República tem sido positivo, convicto que as questões levantadas, que se relacionam com situações identificadas em meia dúzia de empresas aquando do III Regime de benefícios fiscais (actualmente decorre o IV até 2027), num universo de quase duas mil empresas no CINM, que serão esclarecidas, não deverá colocar em causa o futuro deste projecto que contribui com 13% das receitas fiscais da Madeira.