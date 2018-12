Paulo Pereira diz que o OE2019 “é uma oportunidade perdida”

Além do “recorde de carga fiscal”, o Orçamento do Estado 2019 (OE2019) significa “mais sacrifício em cima dos portugueses”. A conclusão é de Paulo Pereira, presidente da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, que antevê repercussões “daqui a uns anos, se calhar menos do que as pessoas pensam”, avisa.

Preocupações manifestadas hoje à margem da apresentação/palestra sobre as principais alterações do OE2019, com dois oradores convidados, evento que antecedeu o tradicional convívio de Natal com mais de meia centena de ‘economistas’ numa reputada unidade hoteleira no centro do Funchal.