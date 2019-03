Paulo Neves diz que a Madeira é “bom exemplo” nos passes sociais

Hoje, na Assembleia da República, o deputado Paulo Neves deu o “bom exemplo” dos passes sociais na Madeira e no Porto Santo.

Para o Deputado do PSD “trata-se de uma medida do governo do PSD que abrange todos os madeirenses e todos os porto-santenses. Ninguém fica de fora”. Ainda na sua intervenção no Plenário Paulo Neves afirmou que “pelo contrário no Continente os principais abrangidos pelos Passes Sociais são, apenas, de Lisboa e do Porto”.

Paulo Neves também lamentou que o governo da Madeira não possa ter acesso às verbas do Fundo Ambiental. “Um Fundo que serve para ajudar a pagar os passes sociais e a requalificar as frotas de autocarros. Os madeirenses contribuem (directa e indirectamente) para o Fundo mas estamos excluídos, pelo governo do PS, a beneficiar do mesmo”, lamentou o deputado do PSD-Madeira na Assembleia da República.