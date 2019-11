Paulo Neves declara apoio a Luís Montenegro

O deputado social-democrata madeirense na Assembelia da República, Paulo Neves, declara apoio ao candidato Luís Montenegro que, por sinal, visita a Região esta quinta-feira.

Se o faz é por entender que “o PSD precisa rapidamente de ter, em simultâneo, três estratégias bem claras”. “Ser uma oposição implacável à actual solução de governo de António Costa do PS com os comunistas e o Bloco. Ao mesmo tempo o PSD tem que ter uma estratégia de Alternativa clara ao governo de António Costa. Sermos um projecto alternativo e não complementar ao do PS. Por último o PSD tem que federar a nossa área política (direita, centro direita e centro esquerda)”, refere.

Paulo Neves considera que o PSD deve ter um líder com uma “atitude urbana e de enorme abertura a outras pessoas e a outras ideias”. “Para mim Luis Montenegro tem todas as condições para realizar, com sucesso, os grandes desafios que identifico para o PSD. Além disso é solidário e bom conhecedor das reinvindicações da Madeira em relação ao governo da República”, defende, sublinhando que “também tem por ele uma forte amizade”.