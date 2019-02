Paulo Cafôfo recebeu Diogo Rodrigues, primeiro Mayor português do Reino Unido

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o vice-presidente, Miguel Silva Gouveia, receberam este domingo, nos Paços do Concelho do Funchal, o Mayor de Bridgwater, no Reino Unido, natural da Madeira que se encontra de visita à Região.

Paulo Cafôfo enalteceu, na ocasião, que todos devem ter “orgulho” no papel assumido por Diogo Rodrigues num país que diz tanto à emigração portuguesa.

“Estamos a falar do primeiro mayor português em terras britânicas, sendo ele uma referência para a integração da comunidade portuguesa e lusodescendente naquele país, ao ponto de assumir hoje um papel cívico e político de tanto relevo, salientou o presidente da Câmara do Funchal, tendo aproveitado o encontro para articular com Diogo Rodrigues posições na defesa dos emigrantes madeirenses no Reino Unido, dando sequência ao trabalho já desenvolvido nas viagens oficiais àquele país, no ano passado.