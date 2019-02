Paulo Cafôfo e Emanuel Câmara dão ênfase à economia do mar

Ao segundo dia de visita aos Açores, Paulo Cafôfo e Emanuel Câmara deram particular ênfase à economia do mar. O candidato socialista e o presidente do PS-M, visitaram a Empresa Flying Sharks, que explora em conjunto com o Governo Regional o Aquário do Porto PIM, na Ilha do Faial que exporta cinco mil espécies de peixes para diferente países sendo a Alemanha o melhor cliente. A estação regista vários objectivos numa parceria público/privada entre os quais está a investigação científica, interpretação e educação.

Veja os vídeos sobre o Aquário do Porto PIM e a Flying Sharks.