Está quase no fim a visita de Paulo Cafôfo a Londres. O candidato do PS-M às eleições regionais cumpre o terceiro e último dia da sua estada na capital londrina onde se estima residam mais de 100 mil portugueses, uma boa parte madeirenses, de resto, mais de duas dezenas trabalham no Parlamento londrino, uma oportunidade para constatar a dinâmica da Câmara dos Lordes e dos Comuns.