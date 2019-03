Paula Cabaço falha reunião do Conselho Estratégico para a Promoção Turística

Hoje há reunião do Conselho Estratégico para a Promoção Turística , que se realiza a partir das 14h30, no Ministério da Economia, em Lisboa.

Um encontro que, segundo apurou o DIÁRIO, não vai contar com a presença da secretária regional do Turismo, Paula Cabaço. A governante está esta manhã na ALM a participar no debate mensal temático subordinado ao tema “CULTURA”. Assim, a presença da Região na importante reunião fica resumida à participação do Director Executivo da Associação de Promoção da Madeira, Roberto Santa Clara, em claro contraste com os seis inscritos açorianos, com destaque para a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro.

A reunião conta com 60 intervenientes, vai ser presidida pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho e terá a participação das equipas de Turismo no estrangeiro, uma das quais liderada pelo madeirense Oto Oliveira.

Outro madeirense, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo também participa no encontro no qual também intervém o Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros.

Na agenda dos trabalhos está a análise do comportamento dos mercados emissores e o plano de acção nos Mercados para 2019, bem como o transporte aéreo, os desafios que se avizinham, a campanha internacional e o novo modelo de contratualização.