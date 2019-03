Paula Cabaço deu prioridade ao “órgão máximo” da Região e não foi a Lisboa

A secretária regional do Turismo e Cultura teve confirmada a participação, esta tarde, no Conselho Estratégico da Promoção Turística, mas teve de anular a ida a Lisboa para, como sublinha Paula Cabaço, participar no debate parlamentar sobre a Cultura.

“Fui chamada ao órgão máximo regional e naturalmente não poderia deixar de estar aqui, na assembleia”, afirma a governante.

Paula Cabaço considera que “a Região está muito bem representada através do dr. Roberto Santa Clara na comissão, até porque é a própria Associação de Promoção da Madeira que executa as verbas”.

A secretária regional do Turismo e Cultura lembra que terá oportunidade de estar com a secretária de Estado do Turismo, na BTL e “naturalmente que os assuntos da Madeira não ficarão preteridos”.