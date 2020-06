O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo Vereador com o pelouro das Obras Públicas, Rúben Abreu, visitou, esta semana, o Parque de Santa Catarina, onde estão a decorrer diversas obras de beneficiação.

“Iniciámos um conjunto de intervenções importantes neste espaço com vista ao melhoramento das condições de acessibilidade e lazer deste parque carismático da baixa da cidade”, destacou Miguel Silva Gouveia, salientando que são obras que contemplam a pavimentação dos passeios, a reparação das pequenas muralhas existentes, manutenção dos espaços verdes, e a substituição de varandins danificados.

“O Executivo camarário continua a planejar a cidade e valorizar os espaços verdes urbanos, e este é mais um exemplo do nosso investimento contínuo na melhoria das condições de vida dos funchalenses e de todos aqueles que usufruem dos espaços públicos do Funchal”, frisou o Autarca, garantindo que trabalha para que “todos, desde os mais novos, aos mais idosos, com ou sem limitações físicas, possam desfrutar de forma segura, de todas as boas experiências que a cidade tem para oferecer”, apontando para uma “cidade acessível e uma capital de confiança”.

Como complemento a estas obras, o Presidente sublinhou ainda que a Câmara Municipal do Funchal tem um projecto para renovar o parque intergeracional do Parque de Santa Catarina. Um investimento que conta levar a concurso ainda este ano e que permitirá construir uma zona de lazer moderna para todas as famílias, com toda a legislação de segurança em vigor.