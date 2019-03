Parlamento dos Jovens contará com intercâmbio entre Madeira e Jersey

O secretário regional da Educação esteve hoje reunido com uma delegação de Jersey composta pelo Bailiff, Sir William Bailhache, e pelo Chief Minister, Senador John Le Fondre. No âmbito deste encontro, Jorge Carvalho acordou dar início ao processo de desenvolvimento de um protocolo, no âmbito do Parlamento dos Jovens, visando o intercâmbio entre alunos da Região Autónoma da Madeira e de Jersey.

O secretário regional com a tutela das Comunidades e os responsáveis daquela ilha do Canal da Mancha conversaram sobre o Brexit, tendo em conta que a comunidade madeirense residente em Jersey – cerca de 12 mil emigrantes, o correspondente a 10% da população local – está bem integrada e é muito valorizada pelas autoridades locais.

Aliás, o peso da comunidade portuguesa levou a que o projecto local do Parlamento dos Jovens fosse desenvolvido com sessões em português, para estudantes lusodescendentes.

Outro dos temas tratados foi a importância que a existência de universidades tem para o desenvolvimento das regiões insulares.