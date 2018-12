Papa visitou Biblioteca Apostólica na companhia de D. José Tolentino Mendonça

O Papa Francisco fez hoje uma visita-surpresa à Biblioteca Apostólica do Vaticano, onde foi recebido pelo arcebispo madeirense D. José Tolentino Mendonça. De acordo com a Agência Ecclesia, a conta oficial da Biblioteca, @VaticanLibrary, publicou várias fotos da visita, com o pontífice e o arquivista e bibliotecário da Santa Sé.

A Biblioteca Apostólica do Vaticano apresenta-se como “instrumento da Igreja para o desenvolvimento, a conservação e a divulgação da cultura” e foi constituída pelos Papas. Nas suas várias secções, oferece “tesouros riquíssimos de ciência e de arte aos estudiosos que investigam a verdade”

Recorde-se que D. José Tolentino Mendonça iniciou funções na Santa Sé a 1 de Setembro.

O Papa Francisco nomeou, a 26 de Junho, o sacerdote madeirense como arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica, elevando-o à dignidade de arcebispo.

Biblista, investigador, poeta e ensaísta, Tolentino Mendonça foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem de Sant’lago da Espada por Aníbal Cavaco Silva, presidente da República, em 2015 e possui também o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, atribuído em 2001 pelo então presidente da República Jorge Sampaio.