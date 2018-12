PAN-Madeira promoveu mediação terapêutica com animais na promoção dos direitos da pessoa com autismo

Por ocasião do aniversário do 70.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o PAN-Madeira promoveu, ontem, uma sessão intitulada ‘Mediação Terapêutica com Animais na Promoção dos Direitos da Pessoa com Autismo’. A sessão contou com a presença da APPDA Madeira - que tem feito um trabalho notável na área das perturbações do desenvolvimento e do autismo-, nas pessoas do seu presidente da Direcção, Carlos Nogueira, da Terapeuta da Fala, Catarina Mendes e da Assistente Social, Sofia Erra. Esteve também presente Mena Valdeira César, educadora, ligada à AMAIS e presidente do ‘Patinhas Felizes’, que têm contribuído para acções de sensibilização junto da população, e para restituir conforto aos animais tornados errantes, na Região.